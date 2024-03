Frana sulla Sp12 del Santuario, stanziati 1 milione di euro in somma urgenza

1 milione di euro. Questa la cifra stimata dalla Provincia per i lavori sulla corsia a valle della Sp12 al Santuario crollata lo scorso 7 marzo.



In prima battuta Palazzo Nervi aveva richiesto l'inserimento nello stato di calamità ed è stata stanziata la cifra in somma urgente per intervenire al più presto visto che molte famiglie sono rimaste isolate (per chi ne ha bisogno è stato attivato da Tpl il servizio navetta per la parte a valle e a monte).



Sulla base dei rilevamenti che sono stati effettuati, dell'analisi della geomorfologia dell'area e delle indagini eseguite subito dopo il crollo era emerso che un movimento profondo di acque possa aver interessato i livelli e/o nuclei di roccia particolarmente destrutturata causando di fatto uno scivolamento d'insieme verso valle.



L'obiettivo dell'intervento di somma urgenza è, quindi, come già specificato a più riprese dalla Provincia, nel più breve tempo possibile di ripristinare il transito veicolare a senso unico alternato nella carreggiata di monte per poi procedere al completo ripristino della viabilità, riaprendo l'intera strada.



Le lavorazioni previste, infatti, viste le particolari condizioni geologiche individuate, non può essere suddiviso in fasi sfalsate temporalmente, a meno di quelle strettamente necessarie alla sua realizzazione complessiva, per garantire la stabilità dell'insieme delle opere e risulta, nel suo complesso, indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.