Sneakers uomo da acquistare online: i modelli più trendy del 2024

Le tendenze vanno e vengono, così come i modelli di sneakers da acquistare online. Tuttavia, una cosa rimane costante: l’interesse delle persone verso questa tipologia di calzature comode e sportive. Non a caso, le sneakers sono diventate un punto fermo nel guardaroba di ogni uomo, offrendo comfort e stile, tanto da dettare moda anche nelle sfilate di alta gamma.

Guardando al 2024, è chiaro che la tendenza delle sneaker è destinata a rimanere, e mai credo andrà soppiantata. Il successo è dovuto alla contrapposizione dello stile classico a quello incentrato su design innovativi e avveniristici, che portano le scarpe a modellarsi a qualsiasi genere ed espressione artistica. Basta dare un’occhiata allo store online di Kicks Avenue per comprendere quanto l’avanzata delle sneakers da uomo sia inarrestabile.

Sneakers da acquistare online: i modelli classici

Innanzitutto, addentriamoci nel mondo delle sneakers classiche. Per quale motivo? Questi modelli hanno segnato l’inizio e superato brillantemente la prova del tempo. Non a caso, continuano a essere i preferiti dagli uomini di tutte le età. La loro tipica conformazione comoda, mescolata a degli elementi eleganti, come il tessuto e la tomaia rinforzata, permettono una calzata adatta anche in contesti più formali, in cui viene richiesto uno stile sobrio.

Le sneakers classiche come le Converse Chuck Taylor All Stars e le Nike Air Force 1 non passano mai di moda. Queste sneakers offrono un look pulito e versatile che può essere abbinato a quasi tutti gli abiti. Gli stili low-top o high-top incorporano questi modelli classici come un must-have, indispensabili per ogni appassionato di sneaker, che oramai porta le calzature quasi fossero un’estensione del corpo.

Stili contemporanei: il richiamo dell’alta moda

Passando a stili più contemporanei, abbiamo le popolari chunky sneakers. A piccoli ‘passi’ queste sneakers hanno guadagnato popolarità e non mostrano segni di rallentamento nel 2024. Difatti, diversi modelli si affacciano nell’assortimento dei vari marchi, assumendo quasi il ruolo di punto focale di un negozio fisico o di uno store online.

Marchi come Balenciaga e Gucci sono stati i pionieri di questa tendenza con i loro modelli audaci e oversize. La suola chunky aggiunge un elemento di grinta a qualsiasi outfit, rendendo le calzature perfette per coloro che vogliono fare una dichiarazione di urban style oppure oggettivare la propria mise in qualcosa di audace.

Calzature sportive e sostenibili: la nuova frontiera della moda uomo

Per chi preferisce un look più atletico, le performance sneakers sono la soluzione ideale. Grazie ai progressi della tecnologia, le scarpe non perdono in eleganza, bensì acquistano in comfort e sostegno.

Marchi come Adidas e Nike continuano a guidare il mercato in questa categoria, offrendo dei modelli sportivi con caratteristiche precise, quali l’ammortizzazione, la stabilità e la traspirabilità. Pertanto, si rendono adatte alla palestra, allo shopping e al lavoro perlopiù quello svolto in piedi. Grazie a una conformazione performante, il piede invece di stancarsi, riposa all’interno di un alloggiamento progettato per supportare la colonna vertebrale.

Il surplus viene poi dato dalla ricerca della sostenibilità. Mentre i colori si fanno accesi e spumeggianti, dall’altra la crescente consapevolezza dei problemi ambientali, portano i grandi brand a concentrarsi sulla ricerca e sulla produzione di scarpe da ginnastica che siano al tempo stesso alla moda ed ecologiche.

A primeggiare nella rincorsa del benessere ambientale sono marchi come Veja e All Birds, i quali utilizzano materiali sostenibili come bottiglie di plastica riciclate e fibre naturali per creare le loro sneakers. Queste opzioni ecologiche sono perfette per chi vuole avere un impatto positivo pur rimanendo alla moda. Tuttavia, è bene sottolineare che la tendenza attraversa ad ampio spettro la più parte delle case di moda e il futuro sostenibile aleggia per tutti.

Gli acquisti online di scarpe: un’opportunità da non sottovalutare

Ora che abbiamo analizzato i diversi tipi di sneakers da uomo che faranno tendenza nel 2024, diamo uno sguardo al mercato online. Un circuito di vendita sempre più amato dai consumatori. Difatti, offre un’ampia scelta e presenta tutte le novità. Dai rivenditori affermati, come Nike e Adidas, ai siti web di piccole boutique, le opzioni per l'acquisto di sneakers da uomo online sono pressoché infinite.

Lo shopping online consente ai clienti di confrontare i prezzi, leggere le recensioni e prendere decisioni informate prima di acquistare le sneakers desiderate. E questi elementi determinano anche la serietà di un sito web. Anche le taglie non sono più un problema, poiché vengono determinate dal numero e dalla possibilità di reso in caso di errore. Ciononostante è difficile sbagliare, facendo riferimento al modello standard di scarpa che oramai gli appassionati di sneaker conoscono alla perfezione.