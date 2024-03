Savona, nuovi "Patti" per la pulizia e manutenzione di spazi cittadini e attività culturali e di inclusione

Sono quattro i nuovi Patti di collaborazione tra il Comune di Savona e cittadini che, in gruppi informali o organizzati, hanno deciso di mettersi al servizio della città per la cura di luoghi che sono di ritrovo o di aggregazione ma che ne caratterizzano anche la memoria storica e l'importanza culturale.

Il terzo progetto è stato proposto dal Gruppo informale “Futura Cantiere Plurale” per la realizzazione di attività culturali all'interno di una porzione di Palazzo della Rovere non interessata dai lavori di ristrutturazione e della piazza antistante.

Sempre il gruppo informale “Zinoa 22”, ha proposto un secondo patto di collaborazione relativo al progetto di valorizzazione della lapide ai caduti partigiani di Via Brilla, angolo Via Nizza e la lapide dalla facciata della Chiesa di Santo Spirito e Concezione nel quartiere di Zinola.

Un progetto è stato proposto dal gruppo "Zinoa 22” ed è un patto di collaborazione relativo alla manutenzione di tre panchine in via Brilla, nel quartiere di Zinola, con possibilità di incremento del numero di panchine oggetto di intervento.

"Siamo molto contenti perché firmiamo altri patti che consolidano questo bel rapporto di collaborazione con la cittadinanza – spiega l'assessore Gabriella Branca – Abbiamo firmato nuove collaborazione per Legino, per la manutenzione di alcune panchine e sempre a Legino per la cura di una lapide dedicata ai partigiani, che ha non solo una cura materiale ma anche della nostra memoria storica. Un terzo patto riguarda il point che abbiamo a Palazzo della Rovere, destinato a diventare polo multiculturale e dove abbiamo già fatto incontri dedicati alla filosofia o ai "libri viventi”, abbiamo un gruppo formato da cittadini, con Auser e 30 giovani che frequentano il Campus. Infine l'ultimo patto è un'iniziativa del gruppo Leo Club Savona Torretta che si prenderà cura della spiaggia delle Fornaci e inizierà con una pulizia il 6 aprile. E' una città in movimento che vede coinvolti anche i giovani".