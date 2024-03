Frana a Capo Noli, dopo i primi lavori ecco il semaforo: l'Aurelia riapre a senso unico alternato

AGGIORNAMENTO ORE 19: l'Aurelia è tornata nuovamente aperta a doppio senso alternato.

Tornerà aperta in entrambi i sensi di marcia a senso unico alternato regolato da semaforo, a partire dalle 20 circa di oggi (venerdì 29 marzo, ndr) la statale Aurelia, chiusa dalla primissime luci dell'alba per una frana verificatasi proprio in corrispondenza dell'ingresso dell'hotel Capo Noli.

A staccarsi dalla parete al di sopra della carreggiata era stato, intorno alle 5 di stamani, un grosso masso, il quale era finito sulla strada senza colpire mezzi o persone di passaggio. Immediate sono scattate le verifiche e le operazioni di disgaggio del materiale rimasto instabile da parte degli operai della ditta specializzata nella gestione di eventi di questa natura.

Le lavorazioni, tra cui anche il disboscamento della necessaria porzione di versante, hanno richiesto tutta la giornata di lavori, sotto il coordinamento di Anas, che nei prossimi giorni procederà con la messa in sicurezza definitiva del costone.

Smorzate quindi le preoccupazioni in vista dell'intenso fine settimana pasquale dal punto di vista turistico e non solo: seppur con qualche prevedibile incolonnamento, per pendolari e turisti sarà possibile evitare il tortuoso percorso per le provinciali dell'entroterra o l'autostrada.