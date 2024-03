Investire a Dubai è il sogno di ogni oculato imprenditore, italiano e non. Sicuramente, gli Emirati Arabi Uniti offrono un territorio perfetto per portare al successo il proprio business: tuttavia, costituire una Società all’estero è un percorso che va affrontato con consapevolezza e grazie al supporto di chi conosce il territorio e le procedure per portare a termine al meglio tutto l’iter costitutivo. La Daniele Pescara Consultancy è l’azienda leader nel settore del company setup esclusivamente a Dubai: grazie al suo team di professionisti, è possibile aprire una società nell’Emirato in appena 36 ore.

Daniele Pescara Consultancy: leader nel Company Setup a Dubai

Con una reputazione consolidata nel settore dell'assistenza internazionale per la costituzione di società a Dubai e nell'ambito dei servizi finanziari ad esse correlati, la Società Daniele Pescara Consultancy, con sede nelle prestigiose Financial Tower del DIFC, il quartiere finanziario di Dubai, si distingue come leader indiscusso. Accreditata direttamente presso le principali zone fiscali speciali e istituti bancari degli Emirati Arabi Uniti, lo Studio stabilisce relazioni esclusive tramite canali ufficiali, garantendo trasparenza e affidabilità in ogni operazione. Il team interno si dissocia categoricamente da operatori e intermediari non autorizzati, ponendo al centro dell’attività l'etica e il rispetto delle normative vigenti. La società nasce oltre un decennio fa, per volontà del suo fondatore, l’omonimo Daniele Pescara, veneziano d’origine che ha deciso di trasferirsi a Dubai, per vivere e operare direttamente sul territorio d’interesse del suo business.

Daniele Pescara: l’imprenditore che affianca gli imprenditori

Daniele Pescara è professionista esperto nel coordinamento degli investitori internazionali a Dubai. Riconosciuto come imprenditore italiano di spicco nell'ambiente degli affari a Dubai, è stato selezionato da Millionaire, il prestigioso magazine italiano di business, e nominato come punto di riferimento per la comunità italiana a Dubai da GULF NEWS. Oggi è Business partner del Sole24Ore e vanta pubblicazioni da parte di oltre 300 testate giornalistiche, ed ospitate in trasmissioni Radio e televisive. Attraverso la sua azienda, Daniele Pescara Consultancy, multiservice office che ha origine da FALCON ADVICE, è diventato il punto di riferimento nel Golfo Persico per la consulenza riguardante le costituzioni societarie Offshore e Onshore, offrendo anche servizi finanziari correlati.

Aprire una Società a Dubai: il supporto necessario

La decisione di aprire una società Offshore o Onshore dipende dalle specifiche esigenze del cliente. Tuttavia, sia che si scelga una soluzione Offshore o Onshore, è importante considerare i notevoli vantaggi fiscali che comporta l'apertura di una società nelle Free Zone degli Emirati Arabi Uniti, a condizione che sia predisposta correttamente. Con oltre 50 Free Zone attive attualmente e regolamentazioni differenziate, le Authority di competenza determinano una vasta gamma di possibilità operative, sia a livello fiscale che logistico e finanziario. La Daniele Pescara Consultancy offre un approccio "One stop shop" che copre tutti i servizi necessari, e la maggior parte di essi si caratterizza per l'accesso a vantaggi fiscali particolarmente favorevoli, rendendo l'azienda un partner ideale per chiunque stia considerando l'apertura di una società negli Emirati Arabi Uniti.

Aprire una Società a Dubai con la Daniele Pescara Consultancy

Aprire una società a Dubai è la soluzione per tutti gli imprenditori, italiani e non, che vogliono portare la propria attività al successo nel 2024. Grazie all’economia fiorente degli UAE, al loro mercato performante, alla moneta stabile e alla politica di supporto, investire a Dubai è l’opportunità che ogni investitore merita. La fiscalità agevolata di Dubai permette di trattenere la maggior parte del ricavato dalla propria attività, poiché l’unica tassa presente nell’Emirato è la Corporate Tax, un’imposta che si applica sull’utile netto societario con un’aliquota dello 0% e una di appena il 9% (da attribuirsi in base alla realtà della singola società). Ecco, dunque, che Dubai è il Paradiso Fiscale che permette di fare business all’estero ottimizzando i risultati. Accedere al mercato di Dubai, tuttavia, non è semplice: è fondamentale conoscere il territorio, le normative, le procedure e avere i giusti contatti. Ecco perché la Daniele Pescara Consultancy è l’azienda scelta da chi desidera Investire a Dubai: accreditato presso i più prestigiosi istituti di credito del Paese e con il suo Team di 24 professionisti, tra avvocati, commercialisti e fiscalisti internazionali, lo Studio affianca ogni imprenditore intenzionato ad Aprire una Società a Dubai, fornendo tutto il supporto necessario per portare a termine la procedura velocemente e al meglio. Tra i suoi servizi si trovano:

- costituire una società

- Apertura conto bancario

- operatività aziendale

- servizi bancari

- servizio fiduciari

- tax planning

- documenti societari

- residenza Dubai

- contrattualistica aziendale

- passaporto estero

Tutto viene agevolmente gestito dagli esperti della Daniele Pescara Consultancy, con massimo vantaggio dell’investitore che, in appena 36 ore, vedrà nascere la sua nuova Società a Dubai.

Per maggiori informazioni, prenota la tua consulenza.