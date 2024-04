Obbligano ad installare valvole del gas su pagamento: la polizia locale lancia l'allarme truffa

Alla polizia locale di Savona sono giunte segnalazioni di persone che obbligano ad installare valvole del gas dietro pagamento di denaro.

Una truffa sul quale il comando di via Romagnoli ha voluto lanciare l'allarme e sensibilizza i cittadini.

"Non c'è nessun obbligo. Le vittime di queste truffe sono ovviamente le persone anziane e le persone più vulnerabili. Se avete dubbi o non vi sentite sicuri: - chiamate subito il Numero Unico emergenze 112, - non aprite a nessuno - avvisate subito un famigliare - non restate da soli con queste persone - non fornite i vostri dati personali, bancari e le vostre utenze Non abbiate paura di segnalare" dicono dalla polizia locale di Savona.