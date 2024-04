Sergio Calvo è il nuovo presidente dell’Azione Cattolica diocesana di Savona-Noli. Lo ha scelto monsignor Calogero Marino fra le tre candidature proposte dall’associazione a seguito della XVIII Assemblea Diocesana, svoltasi recentemente al Seminario Vescovile. Durante la stessa assemblea sono stati eletti i dodici membri del Consiglio diocesano per il triennio 2024-2027. Oltre allo stesso Calvo ne fanno parte Alessandro Raso, Sandra Valdaterra (non presente nella foto) e Chiara Campanella per il Settore Adulti, Davide Polleri, Chiara D’Alì, Giada Bongiovanni e Leonardo Crifò per quello Giovani, Sara Frosio, Pietro Onori, Mariateresa Fazio e Giuseppina Aliano per l’Azione Cattolica Ragazzi.

La presidenza risulta dunque così composta: vicepresidenti per il Settore Adulti Chiara Campanella e Alessandro Raso, per quello Giovani Giada Bongiovanni e Davide Polleri, per l'Azione Cattolica Ragazzi la responsabile Sara Frosio e il viceresponsabile Pietro Onori, amministratrice Liliana Torcello, incaricata web Gabriella Pellati, segretaria Athena Bacci. Come assistente spirituale è stato confermato don Alessio Allori.

Hanno ricevuto il decreto di nomina i presidenti parrocchiali Pierangelo Brunasso per l’associazione interparrocchiale di Vado Ligure e Bergeggi, Alessandro Noceto per Santo Spirito e Concezione a Zinola, Chiara Campanella per Santissimo Salvatore in Valleggia, Gabriella Maglio per San Francesco da Paola, Rosalba Chiesa per l’associazione interparrocchiale del centro storico di Savona, Marta Vitali per l’interparrocchiale varazzina San Nazario e Sant’Ambrogio.

Dopo i saluti iniziali del presidente diocesano uscente Alessandro Noceto e degli ospiti, tra i quali il segretario nazionale del Movimento Lavoratori di Azione Cattolica Tommaso Marino, del delegato regionale Paolo Ferrando e dell’incaricata ACR Carlotta Londri, i partecipanti hanno visitato sei stand allestiti nel chiostro e nell'aula magna per presentare il documento assembleare e l’attività del Movimento Studenti e del Movimento Lavoratori. Nel programma della giornata anche la messa presieduta da monsignor Marino e un dialogo con Luigi Borgiani, direttore della Fondazione Auxilium e coordinatore della Tavola Giustizia e Solidarietà dell'Arcidiocesi di Genova. L'occasione è stata data dalla presentazione del libro "La via di Francesco", edito da Ave.