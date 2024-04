Albenga, lite tra stranieri, Distilo: "Cosa vergognosa che accade nel pieno di pomeriggio"

Lite, nel pomeriggio tra alcuni cittadini extracomunatri nella centrale via Trieste. Le urla di due uomini hanno attirato l'attenzione di alcuni cittadini, mentre altri stranieri del gruppo cercavano di allontanare quello che sembrava più aggressivo.

Sono subito intervenuti i carabinieri che hanno sedato la lite, portando via uno dei due uomini.

"Una cosa vergognosa che accade nel pieno di pomeriggio – dice Diego Distilo - e grazie di cuore alle forze dell'ordine che sono intervenute immediatamente mentre la maggioranza commenterà che non è successo nulla che tutto è sotto controllo. Povera la nostra città mentre il centro storico è in fiore il resto della città è abbandonato ma d'altronde da un amministrazione che lancia il messaggio di non abbassare la testa davanti ai manganelli questi sono i risultati ".