Morti Covid nelle rsa del savonese, la Procura archivia l'inchiesta

Non c'è stato un nesso di casualità tra le eventuali mancanze nella prevenzione che sarebbero state riscontrate nelle case di cura e l'aumento dei casi di positività e dei singoli decessi.

Per questo il Pubblico Ministero Giovanni Battista Ferro ha disposto l'archiviazione sull'inchiesta scattata nel 2020 per i decessi legati al Covid nelle residenze per anziani del savonese.

Diverse erano le rsa coinvolte, da Millesimo, ad Albenga, passando per il Santuario di Savona, Vado Ligure, Cairo Montenotte, Borghetto Santo Spirito, Sassello e Alassio. Nelle quali diversi erano stati i decessi per via del virus.

Dopo gli accertamenti svolti da parte dell'Asl2 e dalla guardia di finanza, il Pm aveva disposto una consulenza medico legale dei medici Camilla Tettamanti e Luca Vallega che avevano potuto appurare che non era presente un nesso di casualità.

Sarebbe emerso che alcune strutture erano più attente alle prevenzione e altre meno, però non è stato possibile appurare che anche se fossero state osservate misure più stringenti di contenimento della pandemia, gli anziani che sono poi deceduti avrebbero potuto salvarsi in quanto il virus poteva già essere in circolo.

Il Coronavirus infatti poteva essere già entrato nelle strutture quando ancora le direttive nazionali non erano state adottate e recepite e non è escluso che i pazienti siano poi deceduti per altre pregresse comorbilità.

"Si è trattato di un fenomeno nazionale e straordinario, eccezionale e imprevedibile" ha detto il Procuratore Capo della Repubblica Ubaldo Pelosi.