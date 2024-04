Savona: passeggiata a mare, inizio dei lavori previsto entro maggio

I tempi dei lavori erano già stati anticipati dall'amministrazione comunale che aveva evidenziato la necessità di realizzare i lavori entro l'anno, per non perdere i finanziamenti.

E' infatti previsto entro maggio l'avvio dei cantieri per realizzare i quattro tratti della passeggiata a mare di via Nizza, dopo i tanti ritardi e rinvii dovuti ai rincari dei materiali che hanno costretto l'amministrazione a rivedere alcune caratteristiche dell'opera.

I lavori, quindi, troveranno la loro piena realizzazione durante l'estate, in piena stagione balneare, con conseguenti disagi. La passerella sarà realizzata in quattro tratti: tra gli ex bagni la Playa e la Was di Zinola, per una lunghezza di 180 metri; per 253 metri tra il rio Quattro Stagioni e il rio Molinero; la terza parte tra il rio San Cristoforo e i bagni Corsaro, per 345 metri e tra i bagni Sant'Antonio e i bagni Umberto, per una lunghezza di 49 metri su palo e 67 su calcestruzzo.

La struttura in impalcato avrà due diverse modalità di realizzazione, con palificazione in acciaio, in parte con una struttura in cemento poggiante sul terreno e pavimentata con legno africano.