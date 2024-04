Dego, i giovani del catechismo vendono piantine di Goji per aiutare la missione brasiliana di San Salvador nel Tocantins

Sabato scorso a Dego si è svolto un evento che ha messo in luce il cuore generoso dei giovani del catechismo. In occasione del tradizionale mercatino che si tiene ogni primo sabato del mese, i ragazzi hanno dato vita a un'iniziativa speciale vendendo piantine di Goji per sostenere una nobile causa.

Il Goji, una pianta cespugliosa originaria della Cina, del Tibet e di altri territori asiatici, è noto per le sue molteplici proprietà curative. Le sue bacche sono una fonte ricca di carotenoidi e vitamine, due importanti antiossidanti che gli hanno valso il nome di "pianta dell'eterna giovinezza". La sua facilità di coltivazione e la resistenza al gelo lo rendono un'opzione ideale per molti giardini domestici.

L'iniziativa è stata organizzata in collaborazione con la missione della parrocchia di San Salvador nel Tocantins, Brasile. L'intero ricavato dalla vendita delle piantine di Goji, pari a 420 euro, sarà devoluto interamente alla missione, offrendo un prezioso sostegno alle attività svolte nella comunità brasiliana.