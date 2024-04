"Gaslini diffuso", il consigliere Arboscello (Pd) interviene in Consiglio regionale

Interrogazione in Consiglio regionale da parte di Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno). L'esponente di minoranza ha chiesto alla giunta "a quale personale della ASL2 l’assessore alla sanità Angelo Gratarola si riferisce quando parla di formazione per l’assunzione di nuovo personale in sostituzione di quello che non ha aderito al Gaslini diffuso" Il consigliere ha ricordato recenti dichiarazioni in merito dell’assessore e ha chiesto se il Gaslini continuerà ad assicurare l’operatività dei Pronto soccorso pediatrici esistenti con personale proprio.