Savona Capitale Italiana della Cultura, il 12 aprile primo incontro pubblico con la città

Il 27 marzo è stato presentato alla stampa il logo di Savona 2027; il tema di candidatura, che indagherà le “Nuove Rotte per la cultura”, e la nascita dei canali social dedicati (Facebook, Instagram e WhatsApp), tutti rintracciabili sotto il nome Savona 2027.

Ora, con questo primo incontro pubblico su “il tema e i prossimi passi per la candidatura”, il sindaco Marco Russo, il professor Paolo Verri e tutto l'Ufficio di Candidatura varano una nuova fase del percorso.

L'incontro al Priamar, infatti, è l’occasione per un confronto sul tema delle “Nuove rotte” e per presentare il cronoprogramma degli incontri tematici che verranno calendarizzati da qui alle prossime settimane nell'intento di coinvolgere tutta la città e i suoi abitanti in questo disegno delle nuove Rotte per Savona.