Val Bormida in Rosa: una gara amatoriale sulle strade valbormidesi della tappa del Giro del 7 maggio

80 km di pedalata sulle strade valbormidesi della quarta tappa Acqui Terme-Andora del Giro d'Italia prevista il prossimo 7 maggio.



Sabato 13 aprile con partenza alle ore 9.30 da Piazza della Vittoria a Cairo Montenotte spazio quondi ad una gara amatoriale, la "Val Bormida in Rosa" che scatterà proprio dal comune cairese ed attraverserà i comuni di Carcare, Cosseria, Millesimo, Murialdo, Calizzano, Osiglia, Bormida, Mallare e Altare.

Ospiti d'eccezione sulle due ruote anche i telecronisti Riccardo Magrini e Luca Gregorio, da anni voci del grande ciclismo su Eurosport.

"Questo evento rappresenterà infatti una preziosa opportunità di promozione e valorizzazione del nostro entroterra, considerando che per due ore la cronaca della tappa del 7 maggio si concentrerà proprio sull'intera zona della Val Bormida", dicono dalla Provincia di Savona.

"Un'opportunità unica per il nostro entroterra per promuoversi e valorizzare la sua attrattività, un'occasione sportiva emozionante per tutti gli amanti delle due ruote che potranno cimentarsi sul tracciato ciclistico più ambito del momento", il commento del presidente della Provincia Pierangelo Olivieri.



L'evento è organizzato dal gruppo sportivo ElleDiSport - Tutto per la bicicletta con la partecipazione di Corrado Ivaldi, ex campione italiano di Mtb.