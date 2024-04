Varazze, il mondo dell'associazionismo in lutto per la scomparsa di Gaspare Gabriele

Lutto a Varazze per la scomparsa di Gaspare Gabriele all'età di 72 anni a seguito di un malore improvviso la scorsa notte.



Abitante della frazione del Pero, originario di Trapani, ex saldatore alla Fincantieri di Sestri Ponente, per anni è stato attivo nel mondo dell'associazionismo varazzino come socio dell'Associazione Pesca Sportiva di Varazze e del Gruppo Animazione Varazze (Gav). Grande appassionato di pesca, era spesso in mare con il suo gozzo.



"Era una persona sempre disponibile per le associazioni, sempre attiva nel sociale. È una grave perdita, una di quelle figure che mancheranno alla comunità, ci lascia tutti sorpresi e dispiaciuti la sua scomparsa" ha detto il sindaco Luigi Pierfederici.



"È una gran perdita per tutti noi, era una persona che sapeva cosa sono le associazioni, era sempre disponibile. Quando c'era da fare qualcosa lui era sempre in prima linea, non è mai mancato alle nostre manifestazioni - il ricordo e il cordoglio del presidente dell'Associazione Pesca Sportiva di Varazze Alberto Patrucco - Era un pilastro dell'associazione, è stato un fulmine a ciel sereno".



Nella serata di domani, 10 aprile, verrà recitato il rosario nell'oratorio di San Giuseppe a Varazze. Giovedi alle 11 aprile alle 9.00 verrà celebrato il funerale nella parrocchia di Sant'Ambrogio.