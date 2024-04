“I pomeriggi della Mozart”: a Savona si esibisce Alain Daboncourt, prestigioso maestro del flauto

Ancora musica di qualità e inconsueta nell'ambito l'ottava stagione de “I pomeriggi della Mozart” organizzati dall'Associazione Mozart Savona.

Ecco, nuovamente, un appuntamento prestigioso che si svolgerà presso l'Oratorio dei Santi Giovanni Battista, Evangelista e Petronilla di via Guidobono a Savona.

Il 12 aprile, alle 17.30, toccherà al duo costituito da Alain Daboncourt (flauto) e Giovanni Freiria (chitarra).

In programma musiche tra Sette e Ottocento di Baron, Giuliani, Paganini.

Il concerto, ad ingresso libero, è organizzato in collaborazione con l'associazione Allegro con Moto di Savona. L'Associazione Mozart Savona ringrazia per il sostegno la Fondazione De Mari, il Banco di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca de' Baldi, e le Assicurazioni Brignolo-Allianz.

I protagonisti

Alain Daboncourt. Inizia, giovanissimo, a studiare il pianoforte scoprendo successivamente, all'età di quattordici anni la sua passione per il il flauto, da autodidatta. Pochi anni dopo, frequenta le sue prime lezioni di flauto a Marsiglia e successivamente studia con Michel Debost (Parigi) e Jean-Claude Hermenjat (Ginevra). L'attività di Alain Daboncourt come solista lo porta regolarmente in molti paesi del mondo: USA, Argentina, Brasile, Uruguay, Paraguay, Russia, Ucraina, Lituania, Romania, Moldavia, Italia, Svizzera, Medio Oriente, India, Vietnam, Cina, Taiwan, Indonesia... Si esibisce in sedi rinomate: Carnegie Hall New York, National Concert Hall di Taipei, St Petersburg Philharmonic, Vilnius Philharmonic, Teatro Alfieri e RAI Auditorium di Torino, Salle Gaveau.

È ospite di numerosi festival in Francia (Villevieille, Flaine, Haut-Var, Bergerac, Tarentaise, Poitiers, Sisteron, Briançon, Messiaen nel Pays de la Meije, Guil-Durance...) e all'estero (Enesco a Timisoara, Schubert e Mozart a Kharkov, Festival Mondiale della Cultura di Sucre-Bolivia...). Da Bach a Penderecki e Takemitsu, il suo repertorio è vasto e variegato, comprende opere originali e trascrizioni. Esegue i grandi concerti per flauto, ma coltiva anche una passione per la musica da camera, nelle più svariate formazioni.

Nel 1989 inizia l'attività discografica (ad oggi una decina di CD), incidendo sia grandi capolavori sia brani meno conosciuti o inediti. E’ attualmente docente di flauto e musica da camera presso il Conservatorio di Briançon (F).

Giovanni Freiria ha studiato con il M° Marco Amelotti diplomandosi brillantemente presso il Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza. E' stato premiato in concorsi chitarristici nazionali e internazionali tra cui Stresa, Mondovì e Sesto San Giovanni. Ha frequentato diversi corsi di perfezionamento tenuti dal M° A. Gilardino e dal M° S. Grondona (Conegliano Veneto, Torino, Castelfranco Veneto). In particolare ha ottenuto per tre anni consecutivi il diploma di merito alle master class annuali di Conegliano Veneto con il M° S. Grondona. Presso le sedi del Centro Goitre di Torino, Sommariva Bosco ed Avigliana ha seguito corsi di direzione di coro, vocalità e metodologia Kodaly e Goitre. Svolge attività concertistica sia come solista sia in formazioni cameristiche (duo di chitarre, chitarra e soprano, chitarra e archi, chitarra e flauto, chitarra e violino). Ha suonato nell'ambito di importanti manifestazioni in Italia, Francia e Spagna tra cui il Festival Internacional de Perallada , il Festival Internacional de Santander, la stagione concertistica ‘Le corde pizzicate’ di Torino, la Rassegna internazionale ‘Six Ways’, La Stagione concertistica ‘Musica dei Sylphes’ , ‘Piemonte in musica’, ‘I Venerdì del Corelli, ‘Memorial Salvador Zavaglia’, stagione ‘Concerts dans les Hautes Alps ecc ). Dal 1996 al 2011 ha suonato con Umberto Neri in duo chitarristico (duo “A. Tansman”), successivamente ha proseguito l’attività concertistica in duo di chitarre con il M. Mario Cosco. Dal 2002 al 2005 ha collaborato con il soprano Giovanna De Liso. Dal 2006 dirige l'ensemble di chitarre “Corelli Guitar Consort” con la quale ha partecipato a diverse manifestazioni nazionali ed internazionali tra cui la rassegna chitarristica “Six Ways” e il progetto di musica da camera italo-francese ‘Musica condivisa’. E' attualmente docente di chitarra classica (dal 1990) presso il Civico Istituto Musicale "A. Corelli" di Pinerolo e presso l'Istituto musicale “Città di Rivoli” (dal 1996). Dal 2010 è direttore del coro Badia Corale Val Chisone che ha diretto in circa 200 concerti in Italia e Francia e con il quale ha realizzato il cd “Venes Venes”.

Dal settembre 2020 è coordinatore didattico artistico del Civico Istituto Musicale “A. Corelli” di Pinerolo.