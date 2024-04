Callandrone (FI): "Sapremo interagire in modo moderato e costruttivo con tutte le realtà del territorio"

"Sono molto felice e fortemente motivata per la scelta di entrare a far parte della direzione provinciale di Forza Italia Savona".

Ad affermarlo è Claudia Callandrone, consigliere comunale di Varazze, che prosegue: "Ringrazio il commissario provinciale Luigi Pignocca e il consigliere regionale Angelo Vaccarezza per avermi voluto coinvolgere nel progetto di rinascita di Forza Italia, in una sfida che avrà, per quanto mi riguarda, quale obiettivo principale, il rafforzamento del reale contatto col territorio e con tutti i cittadini, nel tentativo di risolvere le criticità che intersecano i bisogni più urgenti ed importanti".