Simonetti (Scelgo Finale): "Stazione nel degrado, Guzzi promette quello che non ha mantenuto"

"L’aspirante sindaco invece di promettere quello che di fatto non ha mantenuto potrebbe contribuire facendo la propria parte. Guzzi, come assessore ai lavori pubblici, dovrebbe assicurarsi che il marciapiede ritorni agibile rimuovendo i rovi. Ci sono sicuramente gli estremi per intervenire in urgenza per problemi di incolumità dei cittadini e motivi di sicurezza", conclude la Simonetti.