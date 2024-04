Associazione Celesia di Finale, dopo le dimissioni di Testa neo presidente Roberta Grossi

"Il direttivo dell'Associazione Emanuele Celesia Amici della Biblioteca e del Museo del FInale, riunitosi martedì 9 aprile scorso, ha preso atto delle dimissioni del presidente Giuseppe Testa, che ha deciso di partecipare alle prossime elezioni amministrative".

Le dimissioni si sono rese necessarie visto che l'Associazione Celesia opera esclusivamente nel campo culturale, è apartitica e apolitica.

"Dopo aver ringraziato Giuseppe Testa, presidente sin dalle origini del sodalizio, che ha svolto con competenza e grande generosità il suo compito per tanti anni, il direttivo ha nominato nuovo presidente Roberta Grossi, fino ad oggi consigliere e membro del direttivo, che ha sempre dimostrato una grande dedizione all'Associazione - spiegano - L'Associazione Celesia continuerà dunque nel suo lavoro che la vede impegnata nella gestione dell'Archivio Storico Comunale e delle Sezioni Speciali della Biblioteca Mediateca Finalese, nella pubblicazione del periodico "Il Quadrifoglio", molto apprezzato da tanti lettori, nella ricerca e nell'edizione di saggi e studi su Finale e sul Finalese in tutti i suoi aspetti".

Si ricorda che il 27 aprile prossimo, alle ore 14,30, si terrà a Palazzo Ricci a Finalborgo l'assemblea annuale del sodalizio, alla quale tutti potranno partecipare, ma con diritto di voto solo ai soci in regola con il versamento della quota d'adesione per il 2024 - concludono dall'associazione - Sarà anche l'occasione per dare il benvenuto a Roberta Grossi quale nuova presidente, e per illustrare le iniziative che l'Associazione intende mettere in campo nel futuro".