Il calcio piange il bomber delle "Notti Magiche" Totò Schillaci: il ricordo anche a Finale

Non ce l'ha fatta Totò Schillaci, l'eroe azzurro delle "Notti Magiche" del Mondiale di calcio Italia '90, a vincere la sua battaglia contro un male che da qualche settimana lo aveva costretto al ricovero in ospedale.

Tutto il mondo del calcio sta in queste ore piangendo la sua scomparsa a soli 59 anni e non mancano i ricordi. Come quello che l'ex attaccante della Nazionale e della Juventus ha lasciato a Finalborgo.

Era la primavera del 2018 quando il programma TV "Quelli che... il calcio", storica trasmissione della domenica pomeriggio allora in onda su Rai 2, fece tappa nella nostra provincia col bomber palermitano tra i suoi inviati speciali. Non solo la foto ricordo con la maglia del Finale per lui: Totò, a chi lo aveva incontrato, ha lasciato un ricordo di grande disponibilità e simpatia.