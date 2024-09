Torna "Puliamo il mondo". La 32esima edizione dell'iniziativa di Legambiente il 21 settembre a Orco Feglino

Torna anche quest’anno nella sue 32esima edizione "Puliamo il mondo", il più importante appuntamento di volontariato ambientale promosso da Legambiente che promuove oltre alla cura dell’ambiente e delle nostre città anche il rispetto delle diversità, della giustizia sociale e climatica, come sottolineato dal motto “Per un clima di pace”.

Si parte venerdì 20 settembre con tante iniziative che vedranno impegnati in tutta Italia e anche in Liguria, cittadini, associazioni, studenti e insegnanti, amministrazioni comunali per ripulire dai rifiuti abbandonati strade, vie, piazze e parchi cittadini, ma anche spiagge e sponde dei fiumi in un percorso di cittadinanza attiva per difendere l’ambiente e rafforzare il senso di comunità.

Nella nostra regione, da levante a ponente sono tante le iniziative durante le tre giornate di "Puliamo il mondo". Nel savonese sarà coinvolto una delle zone dove il tema della gestione ambientale sta prendendo sempre più piede, anche grazie alla ricchezza che la natura sta offrendo al territorio: sabato 21 settembre, dalle 10:00 alle 17:00, il Comune di Orco Feglino in collaborazione con le associazioni attive in paese ha organizzato la pulizia di alcune aree oggetto di abbandono di rifiuti solidi in prossimità del centro abitato ed in aree limitrofe.

Nel mese di ottobre, nuove iniziative sono invece in programma ad Ortovero il giorno 17 e ad Albisola superiore il giorno 24.

«Puliamo il Mondo è una delle più importanti campagne della nostra associazione per l’impatto che ha sul territorio e sulla cittadinanza - dichiara Stefano Bigliazzi, presidente di Legambiente Liguria - Ogni anno in tutta Italia, e anche nella nostra regione, sono migliaia i volontari che si impegnano nel pulire strade, spiagge, parchi e giardini».

«Ringraziamo le scuole, gli enti locali, le associazioni del terzo settore che hanno aderito dando il loro contributo. Anche quest’anno Puliamo il mondo andrà oltre i canonici giorni 20-21-22 settembre 2024 - continua Bigliazzi - perché è necessario sensibilizzare tutto l’anno sulla gestione dei rifiuti e l’economia circolare, soprattutto in un momento in cui c’è chi propone l’inceneritore come soluzione all’incapacità di raggiungere valori adeguati di raccolta differenziata».