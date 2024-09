L'Accademia Musicale del Finale apre i battenti, open day il 23 settembre

Anche l'Accademia Musicale del Finale apre i battenti: lunedì 23 settembre, dalle ore 16:00 alle 19:00, si terrà l'open day per consentire di visitare la scuola di musica a Varigotti, in via Aurelia 233, presso il Centro Fontana.

"Durante i colloqui con i docenti sarà possibile scegliere il corso di musica più adatto o confermare quello già intrapreso. Sono invitati sia i giovani allievi che gli appassionati di musica non più giovanissimi, ma sempre desiderosi di realizzare un sogno. Le iscrizioni sono aperte anche sul sito: accad.musicafinale@gmail.com", spiegano gli organizzatori.