Cristina Lodi (Azione) a Savona: “Si è perso il concetto di triangolo industriale tra Piemonte, Lombardia e Liguria” (VIDEO)

Cristina Lodi, candidata per Azione nella circoscrizione italiana del Nord Ovest, che comprende Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria e Lombardia, si è presentata, nei giorni scorsi, agli elettori di Savona alla Sala Caduti di Nassirya in Provincia.

“Far tornare il Nord Ovest al centro delle politiche dell'Europa, è uno dei nostri obiettivi – ha detto Lodi - al centro delle vie di collegamento, della portualità, di un'economia che per l'Europa è essenziale passa proprio da noi. Ristabilire e rilanciare i rapporto tra Piemonte, Liguria e Val D'Aosta e ricordiamo tutti il triangolo industriale. Si è un po' perso questo concetto e speriamo che alla Liguria questo possa arrivare forte e chiaro”.

Se si parla di industria e di triangolo industriale siamo di fronte ad un sistema viario che nella nostra regione soffre di carenze e limitazioni.

“Ragionavo con amici di Piemonte e Lombardia – ha dichiarato Lodi - è un problema che parte paradossalmente dalla Liguria verso di loro, attraversando il corridoio del Reno, però siamo in parte fermi nella realizzazione di questo sogno. Le infrastrutture sono fondamentali per l'economia, non solo come le strade, i trasporti su ferro ma anche le infrastrutture umane. Su questo stiamo già facendo delle proposte e vorremmo arrivare vittoriosi, portando il Nord Ovest in Europa”.