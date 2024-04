Alassio, Bastini e Bardelli in testa alle regate RS FEVA

“Dopo le spettacolari regate degli Smeralda 888 - commenta Carlo Canepa, presidente del Cnam- non ci siamo fermati ed in questo fine settimana stiamo ospitando le regate della flotta RS FEVA. Il nostro calendario proporrà poi un evento in collaborazione con lo Yachting Club Italiano: la Regata della Gallinara ed il Trofeo Cappelletta. Proporremo una vera e propria long distance per IRC ORC e classe libera, con partenza da Genova arrivo all’Isola Gallinara, serata in Porto ad Alassio, e al mattino successivo rientro a Genova dove la sede dello Yachting Club ospiterà la premiazione finale. Siamo molto felici di aver consolidato i rapporti con alcune classi che ospitiamo di anno in anno”.