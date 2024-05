Franciacorta: applausi per l'Istituto Alberghiero Giancardi di Alassio (FOTO)

L’istituto alberghiero di Clusane di Iseo, in Franciacorta ha ospitato la finale del concorso un Fiore nel piatto, organizzato da Loretta Tabarini, presidente di PromAzioni 360. Un concorso che continua a crescere come interesse e numero di partecipanti e che si pone l’obiettivo di valorizzare in cucina la grande varietà di fiori ed erbe spontanee delle province di Bergamo e Brescia. Il tutto con un’attenzione alla sostenibilità ed alla salute dei consumatori nel rispetto delle tradizioni e dell’ambiente.

Gli studenti dell'Istituto Alberghiero di Alassio presenti alla manifestazione nell’ambito del gemellaggio gastronomico fra il Festival della Cucina con i fiori di Alassio ed il concorso “Un fiore nel Piatto”, hanno offerto una degustazione dei prodotti del territorio ed in particolare delle De.Co.

I partecipanti all'evento hanno potuto apprezzare non solo la qualità dei piatti proposti, ma anche la passione e la creatività con cui gli studenti dell'Istituto Alberghiero hanno lavorato. La brigata di studenti dell’Istituto Alberghiero era composta da: Castellana Irene, Alberti Desiré, Basso Siria, Calise Riccardo, Bane Alessio.

Il sindaco di Iseo ha salutato con entusiasmo la presenza della delegazione di Alassio, ed oltre ai saluti e ai ringraziamenti per la presenza della delegazione alassina alla serata, ha apprezzato la proposta di Loretta Tabarini di un gemellaggio ancora più ampio fra le due città proprio partendo dal rapporto che si è avviato fra le scuole e le manifestazioni gastronomiche.

Presente all’evento anche Claudio Porchia, direttore del Festival della Cucina con fiori, che ha fatto parte per il quarto anno consecutivo della giuria del concorso presieduta dalla chef Alessandra Baruzzi, responsabile nazionale delle Lady Chef.

Per i ragazzi della delegazione alassina è stata un'occasione unica per crescere culturalmente e acquisire nuove esperienze, nel confronto con territorio nuovi, come la Valle Camonica e la Franciacorta, molto interessanti dal punto di vista enogastronomico e con gli altri ragazzi della scuola di Clusane d’Iseo. Un viaggio che ha permesso di consolidare le relazioni già avviate in occasione dell’ultimo festival della Cucina con i fiori, che si è tenuto ad Alassio dal 12 al 15 aprile. U.s.