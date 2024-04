Consigli per la scelta: quale scarico è adatto alla tua Aprilia RS 125?

Come scegliere gli scarichi e le marmitte per l’Aprilia RS 125? Se lo chiede chi, possedendo il gioiello della casa motociclistica italiana, aspira a farle compiere il salto di qualità in termini di prestazioni e di esperienza di guida.

Ne parliamo qui, spiegando perché vale la pena pensare a una sostituzione dello scarico e fornendo qualche consiglio per scegliere con cognizione di causa. Parleremo anche delle tipologie di scarichi e marmitte per l’Aprilia RS 125 a disposizione dei motociclisti.

Perchè cambiare lo scarico all’Aprilia RS 125

Il motivo è semplice: da un lato abbiamo un’offerta di marmitte e scarichi in grado di efficientare le prestazioni e ridurre lo spazio tra moto urban e moto sportive. Dall’altro, abbiamo una moto che cela, la quale aspetta solo di essere portata alla luce.

E’ sufficiente dare un’occhiata all’Aprilia RS 125 per scoprirlo. E’ una moto pensata per la città e per il touring, ma allo stesso tempo in grado di esprimere delle linee moderne, sofisticate, a tratti aggressive. Nondimeno, vanta prestazioni eccellenti, almeno in riferimento alla sua categoria. In particolare, a stupire è la risposta dell'acceleratore, di gran lunga migliore rispetto a quella delle altre moto.

Tutto, nell’Aprilia RS 125, suggerisce potenzialità sportive. Affinché queste vengano espresse chiaramente, non è necessario operare chissà quali stravolgimenti, magari al motore e alla trasmissione. E’ sufficiente cambiare lo scarico sportivo, optando per un articolo innanzitutto compatibile, e poi di carattere sportivo.

Le tipologie di scarico a disposizione

Il primo passo per scegliere scarichi e marmitte per l’Aprilia RS 125 è conoscere le tante tipologie a disposizione. Se poniamo come criterio le finalità ultime, troviamo:

● Scarichi sportivi. Questi scarichi spiccano per la conformazione interna che velocizza il passaggio dei fumi. In tal modo il carburante viene sfruttato al massimo e la potenza effettiva aumenta.

● Scarichi artigianali. Sono scarichi realizzati da imprese terze e dalla dimensione “artigianale”. Sono spesso anche sportivi, ma si caratterizzano per la maggiore cura per il dettaglio e per un design unico. Chi sceglie gli scarichi artigianali punta alle prestazioni ma anche all’estetica.

● Scarichi omologati. Sono scarichi, spesso già sportivi e artigianali, che si caratterizzano per la possibilità di girare su strada. Ovviamente, se lo scopo non è quello di partecipare alle gare, l’omologazione è un must. Per inciso, l’omologazione garantisce che lo scarico rispetti le norme riguardanti l’inquinamento acustico e ambientale.

Consigli per scegliere scarichi e marmitte per l’Aprilia RS 125

Il secondo passo per scegliere un buono scarico è considerare alcuni fattori specifici. Un fattore cruciale è. Si acquista lo scarico per ottenere un miglioramento delle prestazioni? Per godere di un sound più aggressivo? Per migliorare l’estetica? Rispondere a questa domanda è fondamentale in quanto il mercato degli scarichi è piuttosto completo e ciascun articolo vanta una sua specializzazione.

Per esempio, chi vuole puntare all’estetica dovrebbe preferire gli scarichi artigianali, in quanto spesso e volentieri si caratterizzano per un design migliore della media, oltre a fornire varie opportunità di personalizzazione.

Ovviamente, è necessario guardare anche al budget. Sia chiaro, di norma gli scarichi sono “sostenibili” ma i prezzi possono variare sensibilmente da un modello all’altro.

Vale la pena, giunti a questo punto, fornire una lista degli scarichi e marmitte per Aprilia RS 125 più popolari che si distinguono in base all’anno della moto:

● Scalvini Racing Aprilia RS 125 001.114410. Scarico 100% made in Italy, spicca per il design moderno ed essenziale. Garantisce un ottimo aumento di potenza, a cui si coniuga una spiccata guidabilità. Scarico Racing.

● Scalvini Racing Aprilia RS 125 002.114414. Scarico dalla forma affusolata, vagamente retrò ma capace di sposarsi con le linee morbide/aggressive dell’Aprilia. Simile per prestazioni allo scarico precedente. Scarico Racing.

● MiVV Delta Race Aprilia RS 125. Scarico che offre un mix di linee moderne e vintage, spicca per l’impatto estetico e per le elevate prestazioni. Lo scarico è interamente prodotto in Italia ed è frutto di un lavoro di progettazione certosino, che si è tradotto nella piena compatibilità tra performance e omologazione.

Ovviamente questa è una lista non esaustiva, bensì un assaggio dell’offerta che i produttori mettono a disposizione dei possessori di Aprilia RS 125.