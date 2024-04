Porta a porta a Savona, Balzola (Fipe Confcommercio): "Venga ricalibrato il servizio, importante la creazione di isole ecologiche"

"Sarebbe importante avere un sistema promiscuo con il porta a porta ma anche con la creazione in determinate aree di isole ecologiche e la presenza di un furgoncino per il conferimento".

A dirlo è il presidente della Fipe Confcommercio Carlomaria Balzola che a seguito della partenza oggi del servizio a Savona in prima battuta per gli esercenti, ha voluto far presente le criticità presenti che, come detto anche alla nostra redazione dai diretti interessati (leggi QUI) andrebbero riviste.

"C'è stata un'assoluta sensibilizzazione dei nostri associati a conferire in maniera corretta, però ci sono state espresse criticità degli esercenti che devono essere sì rigorosi ma che devono anche essere messi in condizione di lavorare in tranquillità - precisa Balzola - Il servizio è chiaro che creerà particolari criticità e faccio l'esempio della Darsena dove i cocktail bar e i ristoranti producono tanto vetro. Sarebbe importante un punto dove conferire il rifiuto. Siamo dubbiosi sul fatto di lasciare il rifiuto in strada, sia a livello di sicurezza per evitare atti vandalici, sia di decoro urbano che a livello igienico per il proliferare dei topi e dei gabbiani".