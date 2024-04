Prevenzione “a domicilio” nel distretto Asl albenganese: mammografie a Villanova, Alassio e Andora

Proseguono nel distretto albenganese le giornate di screening mammografia con camper mobile. Oggi, 15 aprile, il mezzo, acquisito e allestito da Fondazione Agostino De Mari, sarà a Villanova d'Albenga, domani e dopodomani ad Alassio e, a seguire, ad Andora con tre giornate dedicate. Sull'Ambulatorio Mobile Mammografico è installata una Unità di Mammografia digitale e una Workstation con console e monitor a colori.

Le statistiche indicano che l'utilizzo delle Unità Mobili ha portato a un notevole aumento delle adesioni ai programmi di screening, poiché porta effettivamente i servizi sanitari direttamente sul territorio, rendendo più facile l'accesso alle cure. Le donne contattate finora dalla segreteria screening hanno mostrato un tasso di adesione molto superiore alla media.

La dottoressa Iris Grassi, direttrice del Distretto Sanitario Albenganese di ASL 2, illustra come grazie all'Unità Mobile di prevenzione senologica, si stiano organizzando Giornate di Promozione della Salute Femminile nel proprio distretto così come avviene a rotazione in tutti i 69 comuni della provincia di Savona. Il servizio porta opportunità di prevenzione direttamente "a domicilio" per tutte le donne in età bersaglio, soprattutto quelle che risiedono nei centri più piccoli della provincia e nelle aree geografiche dove la prevenzione è più difficile da raggiungere. Le donne residenti in ciascun comune interessato sono contattate telefonicamente da un operatore sanitario che comunica loro il luogo, il giorno e l'orario prestabilito per sottoporsi all'esame.