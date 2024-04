Cpr ad Albenga, Podio replica a Tomatis: "Parole vergognose di un sindaco per denigrare gli avversari politici"

"Le parole offensive che la maggioranza del sindaco di Albenga ha utilizzato per descrivere il candidato sindaco del centrodestra e i suoi sostenitori sono a dir poco deplorevoli. È davvero triste che i consiglieri del primo cittadino della seconda città della provincia di Savona cadano così in basso, riducendosi a provocare gli avversasi politici con frasi vergognose rivolte a Nicola Podio e, citiamo, alla ‘banda che lo circonda’. La mancanza di rispetto delle persone fa precipitare la competizione elettorale in un vortice di sregolatezza".

Lo dichiara il candidato sindaco del centrodestra Nicola Podio, replicando al sindaco uscente e candidato Riccardo Tomatis sulla querelle relativa al Cpr che non sarà ad Albenga ma a Diano Castello.

"Nel centrodestra non esistono ‘bande', e anche se alcuni membri della maggioranza di centrosinistra hanno rifiutato il test antidroga, non ci permettiamo di certo di etichettarli come tossicodipendenti - aggiungono dal centrodestra - È una questione di rispetto. Quando si arriva ad insultare gli avversarsi politici vuol dire che si è già perso in partenza".

"In merito al Cpr - continuano dalla coalizione -, è chiaro che si tratta di strutture che nessuno vorrebbe aprire in Italia. Tuttavia, è altrettanto vero che la necessità di istituirle nasce dall'urgenza di gestire una situazione che potrebbe sfuggire al controllo pubblico, con il rischio di clandestinità incontrollata e un aumento dell'insicurezza per i cittadini. Il fatto che il governo abbia scelto Diano Castello per l’apertura del nuovo Cpr non è una questione che spetta a noi valutare. Nicola Podio e le cinque liste che lo sostengono si candidano per amministrare Albenga, e il nostro obiettivo è proteggere gli interessi di questa città".

"Se Riccardo Tomatis e la sua maggioranza sono maggiormente interessati alla comunità di Diano Castello, per la quale nutriamo il massimo rispetto, può sempre presentarsi lì alle prossime elezioni comunali. Albenga ha già dato il suo contributo in termini di accoglienza e non poteva certo permettersi l’apertura di un nuovo centro per i rimpatri. Dispiace notare il nervosismo dell’amministrazione uscente sfociato negli insulti personali. Noi continueremo la nostra campagna elettorale portando avanti le nostre idee senza pregiudizi e unicamente nell'interesse esclusivo dei cittadini albenganesi" chiosano.