Il consigliere regionale Balleari (FdI) al Circolo Tricolore di Albenga incontra gli operatori di Polizia locale

Lo scorso 10 aprile, il Circolo Tricolore di Albenga ha ospitato un importante incontro tra operatori della Polizia Locale ligure e il capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Liguria, il dottor Stefano Balleari. L'evento ha rappresentato un'opportunità per discutere le questioni cruciali legate alla sicurezza sul territorio e per proporre modifiche al DDL n° 1716/2024 sul riordino della categoria.

Durante il confronto, che è durato quasi due ore, sono emerse varie istanze degli operatori della Polizia Locale, alle quali il dottor Balleari ha mostrato particolare attenzione. Inoltre, sono state avanzate alcune proposte di modifica della Legge Regionale n° 31/2008 sulla disciplina in materia di Polizia Locale.

Tra le proposte discusse, spicca l'idea di istituire presso la Regione Liguria un'unità organizzativa dedicata alle politiche di sicurezza urbana integrata e alla Polizia Locale. Questa unità avrebbe il compito di coordinare e collaborare con gli organi dello Stato e gli enti locali per ottimizzare il contrasto alla criminalità e all'illegalità sul territorio. Si mira quindi a realizzare un controllo integrato del territorio e a promuovere una regia inter-istituzionale della sicurezza urbana.