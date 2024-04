Aurelia tra Finale e Varigotti: via ai lavori per l'attraversamento al “Villaggio degli Olandesi”

Partirà la prossima settimana il cantiere per la messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale che dalla passerella sul porticciolo di Capo San Donato porta al complesso conosciuto come “Villaggio degli Olandesi”, un intervento atteso per i residenti del gruppo di case che da anni sollecitavano questo intervento per garantire la sicurezza nel raggiungere le proprie abitazioni attraversando la statale Aurelia, in particolare nei mesi estivi dove il traffico è maggiormente sostenuto, anche nelle ore serali.