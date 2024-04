Pietra, in pensione Domenico Colnaghi: il comandante della Polizia Locale conclude anche l'anno di servizio gratuito

"Ultimo giorno di onoratissimo servizio per il Comandante della nostra Polizia Locale Domenico Colnaghi che termina l’anno di servizio gratuito che ha generosamente donato alla nostra comunità quando, ad aprile 2023, pur essendo andato in pensione, ha accettato di rimanere ancora in servizio senza percepire stipendio - ha dichiarato il sindaco Luigi De Vincenzi - Una gran bella storia di attaccamento e dedizione al lavoro, quella di Domenico, e, ancor di più, di amore per Pietra Ligure per il quale lo ringrazio a nome mio personale, di tutta l’amministrazione comunale che lo ha calorosamente salutato e, ne siamo più che certi di tutta la vasta comunità pietrese".