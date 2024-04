Forza Italia, Valeria Calcagno nominata commissario cittadino di Spotorno

Valeria Calcagno è il commissario cittadino di Forza Italia per il comune di Spotorno. Ha 52 anni, è diplomata e lavora come commerciante.

"Ringrazio Luigi Pignocca per avermi dato l'opportunità di collaborare al progetto di crescita di Forza Italia nella nostra provincia - ha dichiarato Valeria Calcagno - Esprimo gratitudine ad Angelo Vaccarezza per il suo costante impegno politico per il nostro territorio".

A Spotorno, la Calcagno ha già ricoperto il ruolo di assessore comunale per tre mandati e ha fatto parte del consiglio comunale. Inoltre, ha esperienza come consigliere provinciale.

"Ho sostenuto da subito il progetto di collaborare in Forza Italia; da tempo non sentivo tanto entusiasmo, tante persone decise, motivate e pronte a mettere a disposizione le proprie capacità ed esperienze per il territorio", conclude la Calcagno.