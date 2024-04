ARTE Savona, avviso selezioni esterne finalizzate all'assunzione di tre persone a tempo determinato

Con Decreto n. 79 del 03.04.2024 sono stati approvati i seguenti tre Avvisi di selezione esterna:

- 2 avvisi per l'assunzione di 2 unità in Area B, di livello economico "B3" a tempo determinato - 12 mesi - per n. 30 ore settimanali (tempo parziale). Tali due unità saranno inserite:

1 unità nel Servizio Gestionale, Ufficio Amministrazione Condomini - Titolo di studio richiesto Diploma di scuola secondaria di secondo grado;

1 unità nel Servizio Amministrativo, Ufficio Canoni Morosità - Titolo di studio richiesto Diploma di scuola secondaria di secondo grado.

1 avviso per l'assunzione di n. 1 unità in Area B, di livello economico "B3" a tempo determinato - 12 mesi - per n. 36 ore settimanali (tempo pieno). Nel Servizio Tecnico, Ufficio Progettazione, Direzione lavori e Patrimonio - Titolo di studio richiesto Diploma di geometra o equipollente;

Il termine per la ricezione delle domande è fissato al 9/05/2024. Gli avvisi integrali e i relativi schemi di domanda sono pubblicati sul sito di ARTE Savona www.artesv.it, nella home-page e in "Amministrazione Trasparente" - Selezione del personale.