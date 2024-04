Potrebbe subire alcuni disagi la viabilità nella zona di via Cavour, a Campochiesa, a partire dal 22 aprile.

A comunicarlo è il Comune di Albenga che spiega come questi siano dovuti alla sostituzione della dorsale principale del gas nella via stessa, aggiungendo come poi, successivamente, la strada sarà riasfaltata dalla ditta esecutrice.