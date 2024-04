Una raccolta fondi per dedicare un museo al capitano della Regia Aeronautica Vittorio Centurione Scotto: l'iniziativa dell'associazione Caarteiv

La millesimese Simona Bellone, presidente dell’associazione Caarteiv senza fine di lucro, ha avviato una raccolta fondi per dedicare un museo all’eroe dimenticato Vittorio Centurione Scotto, capitano della Regia Aeronautica (Genova 1900-Varese 1926), aprendo un crowdfunding su gofund.me, tramite il quale è possibile donare qualsiasi importo, sempre gradito.

"È auspicabile che si possa realizzare il Museo entro il 2026, anno in cui ricorre il centenario della morte di Vittorio Centurione Scotto", commenta la Bellone. "È in progetto l’acquisto di una nuova sede deluxe Caarteiv, “Maison Le Nobel” (anagramma della pres. Caarteiv Simona Bellone), in cui onorare in permanenza l’aviatore genovese d’adozione millesimese, unitamente ad un tributo per i 18 Comuni dell’Alta Val Bormida (ex Comunità Montana): una bomboniera artistica e storica, a cavallo fra la riviera ligure e il basso Piemonte".

Il progetto Museale Millesimese prevede anche un laboratorio artistico aperto al pubblico creativo, con alloggio e degustazione per eventi culturali per artisti e visitatori, un fanclub del cantautore internazionale Franco Simone, nonché un omaggio ai Bellone nel mondo, e all’emigrazione valbormidese, un santuario alla moneta Lira italiana, un tributo alla donna valbormidese, ai carabinieri e medici di famiglia, tramite le figure professionali dei fratelli Bellone dott. Sergio e Nello, nativi di Riofreddo di Murialdo e il campione olimpionico d’ippica Raimondo D’Inzeo, una biblioteca dedicata agli illustri scrittori internazionali d’adozione altarese (Altare) Aldo Capasso (1909-1997) (critico e scrittore veneto nomination premio Nobel per la letteratura) e Florette Morand (1926-2019) (poetessa guadalupense premiata dell’Accademia di Francia).

"La raccolta fondi è mirata all'acquisto sede, arredamento e allestimento museo, con adeguamento impianti a norma di legge e rispetto per i disabili".

In dettaglio ecco l’annuncio di raccolta fondi: https://gofund.me/d72f3774. È disponibile anche per donazioni e contributi il c/c bancario Caarteiv: Banco Azzoaglio di Millesimo (Savona) Associazione Culturale Caarteiv. Iban: IT 45 M 03425 49440 000100116578. BIC: AZZBITT1 Banco Azzoaglio filiale di Millesimo. Per qualsiasi informazione e collaborazione per il Museo, scrivere a: simona.bellone@gmail.com. "La Caarteiv ringrazia anticipatamente tutti i futuri contributori a questa ambiziosa iniziativa storica", conclude la Bellone.