Albenga, incontro con il candidato di FdI all'Europarlamento Stefano Balleari

È in programma oggi, venerdì 19 aprile, ad Albenga l’incontro con il candidato di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo Stefano Balleari.



All'evento saranno presenti anche Nicola Podio, candidato sindaco del centrodestra ad Albenga, l’avvocato Teresa Parrelli, candidata ad Albenga nella lista di Fratelli d’Italia, e altri candidati della lista ingauna del partito della premier Giorgia Meloni.



“Per tutti i cittadini albenganesi che ne avranno piacere - spiega Podio -, sarà una bella occasione per conoscere meglio diversi candidati della nostra squadra e ascoltare le loro proposte per migliorare la città - spiega Nicola Podio -. Inoltre, Stefano Balleari, candidato alle prossime elezioni europee, si prepara a rappresentare il nostro territorio al Parlamento Europeo, dove sappiamo quanto sia importante avere più voci di riferimento, considerando l'impatto sempre più significativo delle politiche europee sulle nostre comunità”.



L’appuntamento è alle 18.30 al Caffe Noir di Albenga, in piazza Guglielmo Marconi. L’incontro è aperto a tutti i cittadini.