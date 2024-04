Millesimo, Garofano sulla revoca da vice sindaco: "Una mossa per graffiare la mia immagine in campagna elettorale"

Francesco Garofano ha risposto pubblicamente alla sua revoca come vice sindaco e assessore del comune di Millesimo attraverso un post su Facebook, esprimendo sorpresa per il modo in cui è stata gestita la situazione e evidenziando la sua determinazione a continuare il suo impegno politico.

"Ieri pomeriggio alle 18 sono stato raggiunto dal messo comunale il quale mi ha notificato la revoca", spiega Garofano. "Non una telefonata per avvertirmi, non un messaggio, non una parola, non la capacità di guardarmi negli occhi per comunicare le proprie legittime decisioni. Insomma, niente di niente, solo una fredda lettera formale nella quale mi si comunicava la scelta fatta. Eppure, ancora martedì ero con lui in comune per discutere di alcune questioni rilevanti di gestione ordinaria; avrebbe potuto anticiparmi la scelta, legittima, invece niente".

"Ritengo che quello compiuto dal sindaco sia soltanto un atto dovuto, forse finalizzato a graffiare la mia immagine in questo periodo di campagna elettorale, ma che non mi coglie affatto di sorpresa e che anzi mi stupisco non abbia avuto il coraggio di compiere prima ma, probabilmente, fino ad ora gli ho fatto comodo, nonostante tutto, visto che ancora oggi ero con gli uffici per definire che a fine mese andremo ad approvare un bilancio consuntivo 2023 con oltre 1,3 milioni di euro di risultato di amministrazione e quindi chi farà il sindaco dopo di lui avrà la possibilità di operare per il bene di Millesimo con le necessarie risorse a disposizione. Credetemi, non è poco", prosegue.

"Ritengo inoltre che quello compiuto dal sindaco sia soltanto la naturale conseguenza di un rapporto ormai sfilacciato da tempo non solo con me ma anche con altri membri della giunta con i quali abbiamo maturato nel tempo la scelta, quella sì coraggiosa, e non di comodo, di non ripresentarci insieme a lui ma di correre noi insieme per portare avanti un lavoro di squadra e non le logiche personalistiche".

"La scelta di proseguire in giunta, sebbene le divergenze diventassero via via più marcate, è stata esclusivamente dettata dal senso di responsabilità verso i cittadini; a maggiore ragione nell'ultimo periodo del mandato abbiamo valutato la priorità che per noi è sempre stata quella di salvaguardare l'interesse collettivo", continua. "Termino il mio mandato da vice sindaco e sono molto felice, per certi versi anche sollevato; voglio dirvi che per me è stato un onore in questi cinque anni servire il nostro paese. L'ho fatto al meglio delle mie possibilità dedicando impegno, tempo, passione; ho imparato tanto e di questo voglio ringraziare sia i dipendenti comunali che i colleghi amministratori".

"Voglio ringraziare specialmente gli assessori Alessandra Garra e Roberto Scarzella, i quali quest'oggi mi hanno subito mostrato la loro solidarietà e che ho invitato a rimanere al proprio posto, proseguendo nella loro attività in giunta per ultimare con senso di responsabilità le ultime pratiche formali necessarie alla scadenza del mandato".

"In conclusione quindi, aldilà della mia personale opinione in merito al fatto che le questioni importanti si affrontano di persona e non nascondendosi dietro alle carte, prendo semplicemente atto e vado serenamente avanti per la mia strada, ancora più convinto della scelta di essermi candidato a sindaco insieme a persone come Garra, Scarzella e tutto il grande gruppo che mi sostiene e, soprattutto, ancora più consapevole che altri cinque anni insieme a Picalli no, non me li sarei proprio meritati", conclude Garofano.