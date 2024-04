Al centro polifunzionale "Le Officine" di Savona la "Festa del Primo Maggio", un pomeriggio con la musica del complesso “Beat Generation”

“La Festa del 1° Maggio”, anche quest’anno al Centro Polifunzionale Le Officine di Savona, un pomeriggio a suon di musica con il complesso “Beat Generation”.

Mercoledì 1 maggio dalle ore 16.30 tutti in piazza per rievocare la musica emblema degli anni ’60 con il complesso Beat Generation, composto da cinque musicisti che ripropone, con le sonorità originali, i brani che hanno fatto epoca negli anni 60/’70/’80, in quanto direttamente coinvolti nei mitici anni che hanno rivoluzionato la musica italiana e internazionale.

Il pubblico si troverà coinvolto in un’atmosfera unica e potrà cantare assieme alla band le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.

L’evento è organizzato in collaborazione con Cooperativa Arte&Musica, Fonola Dischi, Assoartisti e con il Patrocinio del comune di Savona.

Il complesso “Beat Generation” è composto da Francesco Zino (voce), Jonny Blanco (chitarra), Daniele Crisafulli (batteria), Claudio Diapede (organo), Gigi Barone (basso). Vi aspettiamo Mercoledì 1 Maggio 2024 dalle ore 16,30 in Piazza Marco Biagi.