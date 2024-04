Elezioni Finale, focus sulle politiche giovanili per la lista "Guzzi Sindaco": "Investire sui giovani"

"Investire nei nostri giovani, offrire spazi in cui possano divertirsi ed esprimersi è una nostra priorità. Creare una delega alle politiche giovanili, programmare eventi; investiamo negli “Oratori laici” per la formazione e il dialogo con i nostri ragazzi".

Così la lista "Guzzi Sindaco" in corsa per le prossime elezioni comunali di Finale Ligure.

"Molte sono le idee che la nostra lista intende mettere in campo per dare nuova vitalità e nuovi spazi ai giovani finalesi - proseguono dalla lista del candidato sindaco Andrea Guzzi - Una di queste è l’assegnazione della “delega alle politiche giovanili”, con l’obiettivo di non perdere mai di vista quella parte di popolazione spesso sottovalutata. Noi, oggi, fra le voci principali della nostra agenda poniamo la programmazione di eventi per i giovani. Eventi che dovranno essere selezionati con l’aiuto dei ragazzi finalesi e pianificati dall’amministrazione che ne dovrà dare ampia comunicazione alla cittadinanza ed efficiente organizzazione, per non incidere troppo negativamente sulla popolazione che vive nei centri nevralgici della “movida” finalese. Si può fare, siamo convinti si possa trovare il giusto equilibrio. Non penalizzando i ragazzi, ma coinvolgendoli, anche con un migliore utilizzo di strumenti più moderni, più “Social”. Già oggi stiamo creando una squadra che ci aiuti a crescere in questo aspetto".

"Non solo “movida” - continuano dalla lista - divertimento e crescita. Vogliamo utilizzare spazi - che nel nostro territorio già abbiamo in ogni rione– per creare centri di aggregazione, di formazione e di dialogo. Non solo nei consueti contenitori comunali: stiamo già dialogando con le parrocchie, con gli ordini religiosi, con privati e associazioni, per far rivivere quegli spazi dove sono cresciute le generazioni prima di noi; gli oratori, i campetti, le sale vuote, ci piacerebbe spezzare quel silenzio e ridare nuova vitalità a quei luoghi che contengono gran parte del nostro passato. Non solo nell’ambito di una logica da campagna elettorale che mira all’immediato, ma in una visione volta al futuro della nostra città".

"Stiamo già lavorando a proposte di incontri culturali, anche su tematiche di sviluppo sostenibile che coinvolgono l’intera comunità, e a Finale siamo convinti di avere una gioventù virtuosa che ha molto da insegnarci; stiamo studiando la creazione di corsi di formazione che possano aiutare i ragazzi, anche nell’ambito professionale, ma soprattutto nella crescita personale. Facciamo nostra un’indicazione delle Nazioni Unite in cui vengono individuati i giovani come principali agenti di sviluppo economico e sociale: va assicurato loro il vivere in condizioni ed ambienti che favoriscano gli ideali, la creatività, la passione, sviluppando una tensione al miglioramento della loro società - noi aggiungiamo - della nostra Città!" concludono da "Guzzi Sindaco".