Cairo, il 7 maggio scuole chiuse per il passaggio del Giro d'Italia

Le scuole di Cairo Montenotte chiuderanno in occasione del passaggio del Giro d'Italia. L'ordinanza firmata dal sindaco Paolo Lambertini sarà in vigore per martedì 7 maggio.

La tappa in questione, che va da Acqui Terme ad Andora, attraverserà il territorio del comune cairese, interessando tratti di strada anche nei centri abitati di Rocchetta Cairo e San Giuseppe. Le autorità competenti adotteranno ordinanze di chiusura delle arterie interessate con divieto di circolazione almeno due ore e trenta minuti prima del passaggio dei corridori e fino a completo transito e cessata esigenza.

Il transito della corsa è previsto sul territorio comunale tra le ore 13:30 (ingresso a Rocchetta) e le ore 13:50 (uscita a Carcare), seguendo l'itinerario via al Colletto, la SS 29 e la Sp 28 bis, già normalmente soggette a traffico intenso nei giorni di attività didattiche nelle scuole locali. Di conseguenza, le arterie menzionate saranno interdette alla circolazione a partire almeno dalle ore 11. Questo potrebbe causare disagi nel servizio di trasporto scolastico e nella fornitura dei pasti.

"Data l'impatto dell'evento sportivo sulla viabilità delle suddette strade, è necessario limitare gli spostamenti degli alunni e del personale addetto nei tragitti da e verso le scuole del territorio comunale, al fine di garantire la sicurezza della circolazione e l'incolumità dei cittadini", si legge nell'ordinanza.