Savona, "Il nostro sistema museale non ha un'attrattività a paragone delle città d'arte": polemiche sulle parole dell'assessore Auxilia

"Il nostro sistema museale così come il sistema delle competizioni sportive non genera ricavi rilevanti perché non abbiamo un'attrattività lontanamente paragonabile a quella delle città d'arte".

Fanno discutere le parole dell'assessore al bilancio di Savona Silvio Auxilia nel corso della prima commissione consiliare che vedeva al centro il rendiconto dell'esercizio finanziario 2023. Soprattutto in vista della candidatura del Comune a Capitale Italiana della Cultura 2027.

"E' più un servizio che viene erogato piuttosto che un'attività che può generare entrate particolari" ha rimarcato Auxilia.

Non sono mancate le critiche del consigliere comunale, capogruppo di PensieroLibero.zero Fabio Orsi.

"Ogni tanto lei dimostra di fare un altro mestiere. Stia attendo a dire oggi, aprile 2024, che i musei savonesi non hanno attratività per generare risorse, perché chi ascolta le dirette potrebbe trasmetterlo ai concorrenti che mettono nel loro dossier che 'se non ci crede neanche l'assessore al bilancio come ci fa a credere anche la città?'. Bisogna stare attenti a queste esternazioni se si vuole arrivare all'obiettivo" il commento di Fabio Orsi, capogruppo di PensieroLibero.zero.

"Abbiamo una copertura su musei e pinacoteche che si riduce ancora di più rispetto all'anno scorso passando da 595 a 485%. Un servizio che per quanto rientri nella questione Capitale della Cultura dovrebbe sostenersi lievemente di più" ha specificato il consigliere del MSS Federico Mij.

La Pinacoteca nel 2023 ha avuto entrate, con la bigliettazione, per 12.604 euro, più alcune centinaia di euro di pubblicazioni del museo. Degli incassi con i biglietti venduti circa due terzi sono ottenuti con i gruppi dei croceristi di Costa che ha effettuato una convenzione con il Comune. Per il museo con le opere del Presidente Sandro Pertini gli incassi restano bassi: nel 2023 ha incassato 304 euro.

"Stiamo lavorando per fare conoscere il museo Pertini-Cuneo – aveva spiegato l'assessore alla Cultura Nicoletta Negro – e nel 2023 siamo partiti con alcune iniziative come la mostra di artisti sull'antifascismo con l'ingrasso gratuito al museo e proseguiremo con il lavoro per fare conoscere il museo anche nel 2024 ma l'intento non è fare cassetto con i musei. Per ciò che riguarda la Pinacoteca sta andando bene. Nel corso del 2023 abbiamo lanciato molte iniziative puntando anche molto sui turisti Costa. Abbiamo aderito al progetto del Fai con il Fai Giovani che abbinava la visione del film di Picasso, artista presente in Pinacoteca. Chi si presentava con il biglietto del film aveva l'ingresso gratis alla Pinacoteca. Poi ci sono state anche le iniziative legate ai dieci anni dalla morte di Milena Milani”.