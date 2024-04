Savona, gioca 4 euro al 10eLotto e ne vince 100mila

Le ultime estrazioni del 10eLotto sono state particolarmente generose con gli appassionati e la Liguria è stata una delle regioni più fortunate.

Un fortunato giocatore di Savona - riporta l'agenzia di stampa 'Agimeg' - ha realizzato un "9" da 100mila euro a fronte di una puntata di soli 4 euro. La giocata è stata fatta con la Modalità Frequente, ovvero quella che si gioca ogni 5 minuti.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 29 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,3 miliardi di euro da inizio anno.