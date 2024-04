"Manca la manutenzione del verde, erbacce ovunque". Interpellanza della lista Toti per Savona

Erbacce ovunque e in tutti i quartieri, dall'Oltreletimbro alla Rusca, compreso il centro città, ai bordi delle strade, dei marciapiedi e in alcune aiuole. Il problema della mancata manutenzione del verde viene sollevato dal consigliere Piero Santi della lista Toti per Savona, che ha presentato un'interpellanza per il prossimo consiglio comunale.