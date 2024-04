Albenga 2024, Roberto Tomatis: “Vi presento i 16 candidati di Fratelli d’Italia”

Fratelli d’Italia annuncia ufficialmente la raccolta firme per la presentazione della lista a sostegno del candidato sindaco Nicola Jacopo Podio, in vista delle elezioni amministrative di Albenga che si terranno l’8 e il 9 giugno.

“Con grande entusiasmo e determinazione, abbiamo formato una squadra unita e coesa, pronta a mettersi al servizio della nostra amata città di Albenga. Con il presentatore della lista, avvocato Gabriele Castiglia, abbiamo riunito una squadra di individui altamente qualificati e devoti al bene comune”. Così in una nota il candidato consigliere Roberto Tomatis.

“Sono orgoglioso di presentare i nostri 16 candidati – continua Tomatis -, un gruppo eclettico di persone provenienti da diversi settori, ognuno con le proprie competenze ma tutte accomunate dalla passione per Albenga”.

Roberto Tomatis, imprenditore

Alberto Marino, segretario comunale

Oriana Bobone, avvocato cancelliere

Bruno Colma, imprenditore

Matteo Consvella, funzionario Regione Liguria

Veronica Famà, insegnante

Franco Foschini, ex ufficiale di Polizia locale

Alessandra Gemino, libera professionista

Maria Carmen Guerrera, imprenditrice

Francesco La Polla, geometra

Maria Teresa Parrelli, avvocato

Emmarita Pizzorno casalinga

Sabrina Raffermi

Marco Ravaglia, erborista

Veronica Revel, collaboratrice immobiliare

Emiliano Tommaselli, imprenditore

“Una bella squadra – commenta Tomatis -. Ognuno di loro è impegnato a portare avanti idee innovative e progetti concreti per garantire un futuro migliore per tutti i cittadini”.

La raccolta firme continua presso il Circolo di Fratelli d’Italia in vico piazza San Francesco ad Albenga. “Invitiamo tutti i cittadini che condividono la nostra visione per Albenga a unirsi a noi e a sostenere il nostro impegno per un’evoluzione necessaria e positiva nella nostra città. Uniti e determinati, ci prepariamo a scendere in campo il prossimo giugno per portare avanti la nostra missione di servizio e dedizione alla comunità albenganese”, conclude Roberto Tomatis.