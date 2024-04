Albenga 2024, ecco la lista "Insieme per il Futuro" a fianco del candidato sindaco Riccardo Tomatis

Inizia il cammino verso le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno, a fianco di Riccardo Tomatis, la squadra di “Insieme per il Futuro”.

"La squadra esprime la politica della serietà, della passione, della competenza, della bellissima Storia recente di Albenga. Esperienza amministrativa e nuova linfa vitale unite sono gli elementi fondanti di quello che è un progetto civico solido e radicato, ma allo stesso tempo fonte di innovazione, di idee, di confronto e che contiene ed amalgama alla perfezione diverse anime", commenta il candidato sindaco Tomatis.

Marta Gaia, operatrice sociale e laureata in infermieristica pediatrica, Alberto Passino, restauratore, Giorgio Cangiano, avvocato, Emanuela Guerra, avvocato e presentatrice sportiva, Ilaria Calleri, addetta alle vendite, e Camilla Vio, imprenditrice del settore agricolo, rappresentano la continuità di un’esperienza amministrativa che ha ottenuto negli anni risultati sotto gli occhi di tutti.

Paolo Oddone, imprenditore agricolo titolare di aziende ad Albenga ed in provincia di Milano, il giovane avvocato Emanuele Feroleto, volto noto da sempre attivo nelle politiche giovanili, socio fondatore e direttore generale della Asd Vadino Football Club, e Antonella Giorcelli, storica impiegata del gruppo Zunino, hanno sposato con entusiasmo il progetto a dimostrazione di come questo sia credibile e condiviso.

Lo sport e la cultura sono una componente al centro di molti progetti e la presenza di Alessandro De Blasi, curatore museale e noto istruttore sportivo di livello internazionale, ed Olga Vasilache, operatrice turistica, entrepreneur lifestyle ed arbitro federale di pallavolo, sono una garanzia per la loro realizzazione.

Il dottor Roberto Pirino, medico e presidente della Fondazione Oddi, è sinonimo di tutela del patrimonio culturale ed enogastronomico.

Marco “Secco” Sanguineti è un imprenditore di successo, che ha contribuito alla rinascita turistica e sociale del centro storico ingauno. Giulia Caraffi, di professione mamma, è un riferimento nel mondo della scuola e dell’educazione. La loro costanza e determinazione sono contagiosi, non potranno che fare il bene della città.

L'integrazione è un valore e la presenza in lista di Amal Brihi, ricercatrice dottoranda in filologia romanza, deve riempire di orgoglio tutta la nostra Comunità, sempre più multiculturale, che è sinonimo di bellezza.

Tomatis ha sempre dimostrato di avere a cuore la sanità pubblica e la sua tutela. La presenza nella lista “Insieme per il Futuro” di una dottoressa nel settore come Maria Gabriella Vullo, ostetrica e coordinatrice infermieristica con master in direzione e management delle aziende sanitarie, non può che essere un ulteriore valore aggiunto per continuare con vigore la battaglia per il nostro ospedale.

"Traguardare un futuro ancora migliore per la città di Albenga non può che passare dalle persone e il progetto civico “Insieme per il Futuro” è l’essenza di questo sguardo in avanti sostenuto da radici profonde", conclude Tomatis.

I componenti della lista: Amal Brihi detta “Amal”, 27 anni, dottoranda in filologia romanza; Ilaria Calleri, 31 anni, addetta alle vendite; Giorgio Cangiano, 54 anni, avvocato; Giulia Caraffi, 38 anni, mamma; Alessandro De Blasi, 52 anni, curatore museale e istruttore sportivo; Emanuele Feroleto, 30 anni, avvocato; Marta Gaia, 37 anni, operatrice sociale; Antonella Giorcelli, 62 anni, impiegata del gruppo Zunino; Emanuela Guerra, 34 anni, avvocato e presentatrice sportiva; Paolo Oddone, 54 anni, imprenditore agricolo; Alberto Passino, 39 anni, restauratore; Roberto Pirino, 66 anni, medico chirurgo; Marco Sanguineti detto “Secco”, 42 anni, imprenditore; Olga Vasilache, 43 anni, operatrice turistica; Camilla Vio, 31 anni, imprenditrice agricola; Maria Gabriella Vullo, 61 anni, dottoressa con laurea specialistica in scienze infermieristiche e ostetriche con master di II livello in direzione e management delle aziende sanitarie.