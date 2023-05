Incidente in A10 a Borghetto, c'è una vittima: morto in ospedale un 67enne francese

Tragedia questa mattina nel savonese: uno dei cinque feriti coinvolti nell'incidente stradale avvenuto sulla A10 tra Albenga e Borghetto, direzione Savona, ha perso la vita all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Si tratta di un 67enne originario di Nizza (Francia). L'uomo si trovava in auto con la figlia e il fidanzato della giovane. Secondo quanto riferito, la sua macchina, insieme ad altre tre vetture, è stata urtata da un furgone che poi si è ribaltato.

Il sinistro si è verificato all'interno della galleria Piccaro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari, la Polizia Stradale e il personale autostradale. Anche gli altri quattro feriti sono stati trasportati al nosocomio pietrese per le cure del caso.

Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata, l'autostrada è rimasta chiusa per qualche ora. Grossi disagi alla viabilità con la via Aurelia completamente bloccata in direzione Levante.