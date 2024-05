Briano (+Cairo) su nuovo presidente del CIRA: "Competenze non chiare, costerà ai cittadini 1600 euro al mese"

Fulvio Briano, capogruppo di +Cairo, interviene sulle recenti vicende che hanno coinvolto il Consorzio CIRA, con la designazione di Roberto Abbaldo a presidente: "Mi limito a dire che nessuna condivisione di questa nomina è stata fatta all’interno del comune di Cairo con l’opposizione", ha scritto su Facebook.

"La stessa è frutto di un teatrino inscenato dal primo cittadino e dal vice sindaco, che hanno preferito privare il Consorzio di un Consiglio di Amministrazione a costo zero in favore di uno nuovo, il cui presidente, le cui competenze non sono chiare, costerà alle tasche dei cittadini circa 1600 euro al mese per la durata del suo mandato", conclude Briano.