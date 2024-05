Elezioni europee, Benifei (Pd) nel ponente savonese: "Impegno per infrastrutture, ambiente e lavoro"

Una domenica pomeriggio passata nel ponente savonese, tra Loano ed Albenga, culminata con un incontro a Pietra Ligure. Protagonista Brando Benifei, candidato del Partito Democratico alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno per il collegio nordovest, che comprende Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta.

"Sono stato in diversi comuni della zona per discutere di fondi europei con gli amministratori, per capire le esigenze del nostro territorio - ha dichiarato il candidato dem - in questi anni ho cercato di costruire sempre un rapporto con coloro che avevano bisogno rispetto all'uso delle risorse europee, ho una newsletter a cui si può accedere dal mio sito internet (clicca QUI) per far conoscere quello che che facciamo in Europa e anche quali sono le opportunità che possono essere usate per il territorio. Qui c'è bisogno di impegno per le infrastrutture, per l'ambiente, per il lavoro, per dare possibilità a questo territorio di crescere anche dal punto di vista turistico ed è anche questo uno dei motivi per cui ci stiamo impegnando per portare risorse europee che possono aiutare in questo senso".

Inevitabile, visto il passaggio nella provincia di Savona, un pensiero alla questione rigassificatore: "Sono stato impegnato fin dall'inizio di questa storia a contrastare questa scelta con interrogazioni al Parlamento Europeo, col sostegno alla petizione dei cittadini che ho portato nella commissione petizioni del Parlamento Europeo: uno sforzo perché credo che non solo ci sia un tema di impatto negativo ambientale sul lavoro, sull'economia del territorio, ma anche una contrarietà alla direzione presa dall'Europa rispetto alla transizione energetica che vede un impegno per passare dall'utilizzo del gas a nuove energie rinnovabili - ha concluso Benifei - Certo c'è ancora bisogno del gas per un po' di tempo, ma investire su un nuovo rigassificatore e spostare la nave e in un territorio come quello ligure che ha già un impianto di rigassificazione credo che sia una scelta completamente sbagliata. L'ho contrastata, continuerò a contrastarla vicino al territorio e ai cittadini del territorio savonese".