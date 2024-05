Visure online: guida completa alle diverse tipologie

Richiedere le visure online è più comodo e veloce rispetto al metodo tradizionale, che prevede spesso lunghe file agli sportelli.

Ovviamente, c’è modo e modo per richiedere le visure online. Si possono utilizzare gli strumenti messi a disposizione dalle istituzionali o, più intelligentemente, i servizi erogati da terzi. Per esempio, quelli che si trovano sul sito web per le visure online Visurasi.

Ne parliamo qui, spiegando perché è meglio fare riferimento ai servizi come quelli di Visurasi e fornendo una panoramica completa delle tipologie di visure online che si possono richiedere.

Le tipologie di visure che si possono richiedere online

Prima di tutto, un chiarimento sul significato di visura. Con questo termine si intende un documento che riporta i dati presenti in un archivio ufficiale. Nella maggior parte dei casi, questo documento viene impiegato per acquisire precise informazioni o per dimostrare un stato di fatto in vista della stipula di un contratto o di un atto al cospetto di un pubblico ufficiale.

Esistono svariate tipologie di visure:

● Visura catastale. Questa visura riporta i dati presenti in catasto relativi a un immobile o un terreno. Per esempio, le visure catastali relative agli immobili includono dati sull’indirizzo, sull’esatta ubicazione dell’immobile nel catasto (foglio, particella etc.), sulla metratura, sulla rendita catastale, sui proprietari.

● Visura ipotecaria. Questa visura riporta le ipoteche e gli gravami eventualmente applicati agli immobili. Se per esempio la banca ha posto un’ipoteca sull’immobile acquistato mediante mutuo, ciò emerge chiaramente dalla visura ipotecaria.

● Visura camerale. Questa visura riporta i dati presenti negli archivi della Camera di Commercio e riguarda le imprese e le società iscritte presso il medesimo ente. I dati comprendono la ragione sociale, l’organigramma, l’attività svolta, il patrimonio e altro ancora.

● Visura protesti. Questo documenta riporta i protesti a carico di un soggetto. I protesti, nello specifico, sono atti che certificano il mancato pagamento di una cambiale, delle rate di un prestito etc. La visura protesti abbraccia un orizzonte temporale di cinque anni.

Come richiedere le visure

Di base, si dovrebbero richiedere le visure direttamente allo sportello dell’ente che detiene i dati. Per esempio, le visure si richiedono alla sede provinciale del Territorio dell’Agenzia delle Entrate, Le visure camerali si richiedono alla sede locale della Camera di Commercio e così via.

Questa soluzione non impone chissà quali ostacoli ma non è certo la più comoda. Tanto per cominciare, è necessario spostarsi fisicamente per raggiungere lo sportello. Inoltre, non è raro incontrare file o subire lungaggini. Infine, si è vincolati all’orario di apertura dello sportello, che nella stragrande maggioranza dei casi coincide esattamente con l’orario di lavoro del cittadino medio.

Perché richiederle online

Alla luce di ciò, richiedere le visure online si rivela molto più vantaggioso. La richiesta può essere inoltrata a qualsiasi ora e in qualsiasi momento, da casa o da qualsiasi altro posto. Basta disporre di una connessione o di un dispositivo, fosse anche uno smartphone. Ciò permette di risparmiare tempo e fatica. Il tutto, sia chiaro, senza costi aggiuntivi. Nella maggior parte dei casi, si paga solo qualche euro. Alcune tipologie di visure online, come quelle catastali, sono addirittura gratuite se fanno riferimento alla propria persona.

Allo stesso tempo, fare riferimento ai canali ufficiali può rivelarsi ostico. In primo luogo, e nella quasi totalità dei casi, è necessario autenticarsi, magari con lo SPID, o addirittura creare un account nel sito dell’ente. In secondo luogo, chi procede online e mediante i canali ufficiali, di base non riceve assistenza. E’ chiamato a immettere i dati, secondo le richieste del sistema. Tali richieste potrebbero risultare poco accessibili o ambigue. Il rischio è di sbagliare richiesta o addirittura non riuscire a portarla a termine.

Da qui, l’utilità dei servizi offerti da terzi, come Visurasi:

Visurasi mette a disposizione tutte le tipologie di visura online, proponendo un percorso per la richiesta incredibilmente semplificato. I tempi sono nella maggior parte dei casi immediati, o del tutto sovrapponibili a quelli delle richieste inoltrate per via ufficiale. Inoltre, Visurasi fornisce assistenza, tanto nella richiesta quanto in fase di interpretazione. Un dettaglio non di poco conto, se si considera che le visure sono spesso redatte con un linguaggio tecnico.